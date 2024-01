Torlos im Topspiel Bayer lässt gegen Gladbach zwei Punkte liegen

Die Bayern durften wie schon so häufig in dieser Saison vorlegen. Am Samstagnachmittag zitterten sich die Münchner zu einem 3:2 in Augsburg und ließen so den Vorsprung von Spitzenreiter Leverkusen in der Blitztabelle auf einen Punkt schmelzen. Im Bundesliga-Topspiel am frühen Abend empfingen die Rheinländer dann Borussia Mönchengladbach in der BayArena. Nun lag es an ihnen, nicht nur ihre Serie von 27 ungeschlagenen Pflichtspielen seit Saisonstart auszubauen, sondern zugleich den alten Vorsprung auf den Rekordmeister wiederherzustellen. Das gelang nur halb. Bayer baute den Startrekord beim 0:0 zwar aus, ist aber nur noch zwei Zähler vor den Bayern. Am 10. Februar kommt es zum direkten Duell zwischen Leverkusen und München.