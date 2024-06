13. Platz für die Werkself Bayer 04 kratzt an Europas Top Ten

Fernando Carro hat sein Versprechen eingelöst. Nicht nur hat der Geschäftsführer von Bayer 04 den Werksklub zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt, sondern auch die Bedeutung Leverkusens für den europäischen Fußball auf ein neues Level gehoben. In den vergangenen Jahren hatte der Katalane mehrfach betont, dass es Bayers Anspruch sei, „zu den besten vier Klubs in Deutschland und den Top 16 in Europa zu gehören.“ Inzwischen ist klar: Carro und seine Mitstreiter haben ihr erstes Ziel erreicht. Jetzt geht es darum, an den Erfolg anzuknüpfen.