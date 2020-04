Bayers Pandemie-Beauftragter Dr. Dittmar : „Könnten am Samstag wieder spielen“

Bayer Leverkusens Vereinsarzt Dr. Karl-Heinrich Dittmar sitzt auf der Ersatzbank. Foto: imago images / MIS/Bernd Feil/M.i.S.;via www.imago-images.de

Leverkusen Dr. Karl-Heinrich Dittmar ist Leiter der medizinischen Abteilung von Bayer 04 und Pandemie-Beauftragter beim Werksklub. Aus medizinischer Sicht sieht er die Mannschaft bestmöglich auf einen Neustart der Saison vorbereitet.

Am Donnerstag diskutieren die Vertreter der 36 Erst- und Zweitligisten auf einer virtuellen Mitgliederversammlung darüber, wann und wie die Saison fortgesetzt werden kann. Die derzeitige Hoffnung der Vereine ist, den Ball ab dem 9. Mai mit Geisterspielen wieder rollen zu lassen. Ob das funktioniert, ist nach wie vor ungewiss. Der Werksklub fühlt sich in jedem Fall gut auf einen möglichen Neustart vorbereitet. Bayers Mannschaftsarzt Dr. Karl-Heinrich Dittmar stellte jetzt sogar klar: „Aus medizinischer Sicht sehe ich kein Problem, schon am nächsten Samstag wieder zu spielen.“

Eine Vorab-Quarantäne für die Profis, um zu gewährleisten, dass auch wirklich kein Spieler mit dem Virus infiziert ist, sei Dittmar zufolge nicht notwendig. „Es gibt klare Richtlinien des Robert-Koch-Instituts, wann ein Mensch in Quarantäne muss. Die gelten genauso für Fußballer“, betonte der 57-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. „Es sei denn, es gibt besondere Situationen, Kontaktpersonen oder Symptome – dann ist das natürlich selbstverständlich.“ Seit Anfang April trainiert die Werkself in kleinen Gruppen auf dem Vereinsgelände. Ein komplettes Teamtraining hat bislang noch nicht stattgefunden.

Info Seit fast zwei Dekaden für Bayer 04 im Einsatz Name Dr. Karl-Heinrich Dittmar Alter 57 Im Verein seit 2002 Funktion Leiter der medizinischen Abteilung und Pandemie-Beauftragter bei Bayer Leverkusen

Um die Gesundheit aller Spieler zu gewährleisten, erwägt die Deutsche Fußball-Liga (DFL), Spieler, Trainer und Mitglieder der Funktionsteams alle drei Tage mit einem Schnelltest auf Corona zu prüfen. Bis zum Saisonende würden so wohl etwa 20.000 Tests fällig. Eine Bevorzugung der Fußball-Profis sehen weder die DFL noch Dittmar darin. Die Kapazitäten dafür seien da, betonte der Mediziner und Pandemie-Beauftragte des Werksklubs. „Das Problem, dass wir mit 20.000 Tests anderen etwas wegnehmen würden, besteht nach Auskunft der Labormediziner nicht.“

Also alles nur eine Frage der Logistik? Dittmar: „Es ist nicht so, dass alle Testkapazitäten in Deutschland komplett ausgenutzt sind: Es ergeben sich überall in der Laboratorien Vakanzen. Jeder notwendige Corona-Test kann durchgeführt werden.“ Überbordende Kosten würden ebenfalls nicht entstehen. Ein Corona-Test koste zwischen 100 und 150 Euro. Pro Spieltag und Mannschaft müssten rund 50 Menschen getestet werden – eine „unbedeutende Summe“ im Vergleich zum Geld, was im Profi-Fußball bewegt werde.

Auf die Frage, was passieren würde, sollte sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Spieler im weiteren Saisonverlauf anstecken oder Symptome zeigen, müsste laut Dittmar nicht gleich das gesamte Team für 14 Tage in Quarantäne geschickt werden. „Ich glaube, dass wir in der Bevölkerung und im Sport irgendwann dazu übergehen müssen, nur noch die Menschen mit Symptomen zu isolieren.“ Und nicht gleich jede Kontaktperson.