EM und Copa América : Diese drei Bayer-Profis stehen im Viertelfinale

Exequiel Palacios (l.) im Zweikampf mit Edinson Cavani. Foto: imago images/MB Media Solutions/MB Media via www.imago-images.de

Leverkusen Für Bayer Leverkusens Nationalspieler Patrik Schick, Charles Aránguiz und Exequiel Palacios geht es an diesem Wochenende in den K.o.-Spielen bei Europa- und Südamerikameisterschaft ums Weiterkommen.

Von zu Beginn fünf bei Bayer 04 unter Vertrag stehenden Profis, die an der Europameisterschaft teilgenommen haben, ist inzwischen nur noch einer übrig: Patrik Schick. Mit Tschechien will der Angreifer der Werkself am Samstag (18 Uhr) in Baku den ersten Halbfinaleinzug der Osteuropäer seit 2004 schaffen. Der Gegner heißt Dänemark. Für Charles Aránguiz und Exequiel Palacios, die mit ihren Nationalteams an der Copa América teilnehmen, beginnt an diesem Wochenende nun ebenfalls die K.o.-Phase. Ein Überblick.

Patrik Schick Der 25-Jährige gehört zu den Stars dieser EM. Er war an bislang allen Turniertreffern der überraschend starken Tschechen beteiligt. Vier Tore erzielte er selbst, ein weiteres bereitete er vor. In der Scorer- und Torjägerliste rangiert derzeit nur Cristiano Ronaldo (fünf Tore, eine Vorlage) vor dem Leverkusener. Da der Portugiese aber bereits ausgeschieden ist, bietet sich Schick am Samstag in der Hauptstadt Aserbaidschans auch die Chance, in dieser Kategorie am fünffachen Weltfußballer vorbeizuziehen. Im 4-2-3-1-System von Tschechiens Trainer Jaroslav Silhavy ist Schick gesetzt. Von seinem Coach wurde der 1,87-Mann in bisher allen vier Partien als einzige Sturmspitze in die Anfangself berufen – allerdings auch drei Mal in der Schlussphase ausgewechselt.

Charles Aránguiz Während die K.o.-Phase bei der EM schon im vollen Gange ist, starten nun auch die Teams bei der Südamerikameisterschaft in Brasilien in die Alles-oder-Nichts-Duelle. Der Bayer-Kapitän und seine Chilenen haben die Gruppenphase nach zwei Remis, einem Sieg und einer Niederlage auf dem vierten Platz beendet. Im Viertelfinale, das in der Nacht auf Samstag (2 Uhr MEZ) in Rio de Janeiro ausgetragen wird, treffen sie daher auf den Ersten der Parallelgruppe: Brasilien. Der Gastgeber rund um Starspieler Neymar muss im Duell mit Chile allerdings auf die Unterstützung der Fans verzichten. Denn: Aufgrund der nach wie vor angespannten Corona-Lage in Brasilien finden alle Partien bei der Copa América ohne Zuschauer statt.

