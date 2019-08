Erster Auftaktsieg mit Bayer : Vollands Premiere mit der Werkself

Leverkusen Seit 2016 spielt der 27-Jährige für Bayer Leverkusen. Nun konnte er nach drei Niederlagen in den Vorjahren erstmals ein Auftaktspiel der Bundesliga gewinnen – und ist froh, dass er und seine Teamkollegen nicht wieder hinterherrennen müssen.

Kevin Volland hat mit Bayer Leverkusen eine Premiere gefeiert. Das erste Mal seit seinem wechsel 2015 aus Hoffenheim ins Rheinland konnte er mit der Werkself einen Sieg am ersten Bundesligaspieltag feiern. Dass er dabei den entscheidenden Treffer zum 3:2 (2:2)-Endstand gegen den SC Paderborn erzielte, war dabei wohl das sprichwörtliche Sahnehäubchen. „Es ist einfach schön, dass wir heute gewonnen haben, der Musik nicht wieder hinterherrennen müssen und gleich voll da waren“, sagte der Angreifer mit Blick auf die Niederlagen in den Vorjahren in Mönchengladbach (1:2), München (1:3) und erneut Mönchengladbach (0:2). Nun gab es also einen Heimsieg zum Auftakt.