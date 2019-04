„Es ist nicht immer so einfach“ : Volland versteht die Pfiffe der Bayer-Fans nicht

Leverkusen Beim Stand von 0:0 zur Pause gegen Nürnberg äußerten viele Leverkusener Fans lautstark ihren Unmut. Angreifer Kevin Volland, der kurz vor dem Abpfiff den 2:0-Endstand erzielte, zeigte dafür kein Verständnis.

Als Schiedsrichter Guido Winkmann beide Teams in die Halbzeitpause schickte, ließ ein nicht überhörbarer Teil der Zuschauer in der BayArena seinen Frust über die Leistung der Werkself in den ersten 45 Minuten raus. „Ich habe das Gefühl, dass jeder von uns erwartet, dass wir schon zur Pause jedes Mal 4:0 führen müssen“, sagte Kevin Volland im Anschluss an die Partie. Der Angreifer könne die Pfiffe der Fans „nicht verstehen“. Die Mannschaft habe „clever und geduldig“ spielen müssen. Volland: „Es ist nicht immer so einfach.“