Bayer-Duo glänzt in München : Wie Volland und Bailey den Rekordmeister düpierten

Bayer-Duo glänzt in München

München Der 2:1-Sieg der Werkself in München hat viele Helden. Zwei davon haben durch einfache Kommandos auf dem Platz die Defensive des FC Bayern überrumpelt.

Bei Kevin Volland lief es erst nach dem Spiel nicht mehr richtig. Der zur Dopingprobe beorderte Angreifer von Bayer Leverkusen stieg mit Verspätung und leicht gehetzt in den Mannschaftsbus ein, nachdem er die letzte Pflicht des Abends endlich hinter sich gebracht hatte. „Ich habe mich extra beeilt“, sagte er mit spitzbübischem Grinsen. Ein Problem war die unplanmäßige Wartezeit für seine Teamkollegen aber nicht. Sie waren nach dem 2:1 (2:1)-Sieg in München freilich in unerschütterlich guter Laune.