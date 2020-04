Chancen stehen gut : Kevin Volland arbeitet an Rückkehr im Mai

Leverkusen Bayer Leverkusens Kevin Volland hat sich im Februar das Syndesmoseband im linken Sprunggelenk gerissen. Da die Reha gut verläuft und der Spielbetrieb derzeit ohnehin pausiert, ist ein Comeback des Stürmers noch in dieser Saison durchaus realistisch.

Als die Diagnose feststand, war eigentlich klar: Kevin Volland wird in dieser Saison keine Partie mehr für die Werkself bestreiten. Im Februar riss sich der mit neun Bundesliga-Toren gefährlichste Angreifer der Werkself im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen den FC Porto das Syndesmoseband im linken Sprunggelenk. Eine Verletzung, die in der Regel eine rund dreimonatige Pause nach sich zieht – was gleichbedeutend mit dem Saison-Aus gewesen wäre.

Ein anderer Leverkusener Profi nutzt die derzeitige Pause ebenfalls sinnvoll: Niklas Lomb, hinter Lukas Hradecky und Ramazan Özcan dritter Torwart unter dem Bayer-Kreuz, studiert an der IST-Hochschule in Düsseldorf, um sich „ein zweites Standbein aufzubauen. Um nach der Karriere gute Chancen zu haben, in den Job einzusteigen. Und jetzt, in so einer Phase, wo der Ligabetrieb, Spiel- und Trainingsbetrieb größtenteils stillsteht, wird das Ganze nochmal präsenter“, sagt er. Der Vertrag mit ihm läuft im Sommer aus.