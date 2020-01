„Wäre eine schöne Erfahrung“ : Kevin Volland untermauert Olympia-Ambitionen

Kevin Volland (r.) im Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Leverkusen Bayer Leverkusens Angreifer Kevin Volland hat seinen Wunsch, bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio dabei zu sein, bekräftigt. „Es wäre eine schöne Erfahrung“, sagte der 27-Jährige am Dienstag.

Zusätzlich unter Druck setzen will sich der mit sieben Toren und sieben Vorlagen erfolgreichste Leverkusener Scorer in der Hinrunde deswegen aber nicht. „Mit 18, 19 Jahren habe ich mich vielleicht etwas mehr unter Druck gesetzt, auch was die Nationalmannschaft betrifft. In der Beziehung habe ich mich aber weiterentwickelt.“

Insgesamt darf U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz, der die deutsche Olympia-Auswahl in Japan betreut, drei Spieler nominieren, die vor dem Stichtag 1. Januar 1997 geboren wurden. An diesem Mittwoch muss er bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur Nada eine Liste mit Namen einreichen, die berufen werden könnten. Im Trainingslager der Werkself in La Manga hatte Kuntz zuletzt auch mit Volland über dessen Interesse an einer Teilnahme gesprochen – und eine positive Rückmeldung des Stürmers erhalten.

Der Leverkusener Angreifer ist jedoch nicht der einzige „ältere“ Offensivspieler, der sich Hoffnung machen darf. Weitere Kandidaten sollen unter anderem Ex-Weltmeister Thomas Müller (Bayern München), Sandro Wagner (Tianjin Teda), Davie Selke (Hertha BSC), Maximilian Eggestein (Werder Bremen) und Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) sein.

Lesen Sie auch Bilanz des Trainingslagers : So lief Bayers Woche in La Manga