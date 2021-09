Endlich Leistungsträger : Kerem Demirbay findet zu neuer Stärke

Leverkusen Kerem Demirbay erlebt nach zwei schwierigen Jahren seine beste und konstanteste Phase bei Bayer Leverkusen. Das liegt auch an Trainer Gerardo Seoane, der dem Rekordzugang Vertrauen schenkt, dafür aber auch Gegenleistung erwartet.

Als Kerem Demirbay im Sommer 2019 aus Hoffenheim nach Leverkusen wechselte, war der Rummel groß. Rund 32 Millionen Euro überwiesen Bayers Verantwortliche um Sportgeschäftsführer Rudi Völler und Sportdirektor Simon Rolfes an die TSG. Bis heute ist der gebürtige Hertener der teuerste Zugang in der Geschichte des Werksklubs. Den damit einhergehenden Erwartungen wurde er allerdings lange nicht gerecht. Seine Leistungen mäanderten zwischen durchschnittlich und schwach, nur selten hellten starke Spiele die trübe Bilanz etwas auf. In dieser Saison sieht es komplett anders aus. Und das liegt auch an Trainer Gerardo Seoane.