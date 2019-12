Auswertung der Hinrundenstatistik : Kein Leverkusener schießt öfter als Kevin Volland

Leverkusen Im zweiten Teil der Auswertung der Hinrundenstatistiken richten wir den Fokus auf Bayers Torschüsse, Sprints und intensive Läufe, Flanken und die Zweikampfbilanz.

Flanken Dass Erfolg und Misserfolg in Leverkusen stark von den Leistungen der Flügelstürmer abhängt, ist bekannt. In Bellarabi, Leon Bailey, Moussa Diaby und dem in der Hinrunde sieben Mal auf Linksaußen eingesetzten Volland verfügt Bayer über mehrere Optionen. Mit 185 geschlagenen Flanken aus dem Spiel heraus liegt Leverkusen im Ligavergleich auf dem fünften Rang. Am häufigsten probiert es Bellarabi: Er schlug in den ersten 17 Partien allein 53 Flanken – nach den Frankfurtern Filip Kostic (103) und Ex-Bayer-Profi Danny da Costa (56) die drittmeisten. Dass der 29-Jährige so allerdings nur ein Tor vorbereitete, ist sinnbildlich für die oft unpräzisen Hereingaben der Werkself.