Verlängerung bis 2023 : Karim Bellarabi bindet sich an Bayer

Leverkusen Flügelstürmer Karim Bellarabi hat seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Sportgeschäftsführer Rudi Völler adelt den 30-Jährigen als „herausragenden Bundesligaprofi“, der den Unterschied ausmachen kann.

An der Alten Försterei laufen die letzten Sekunden des Bundesligaspiels zwischen Union Berlin und Bayer Leverkusen. Der Aufsteiger aus der Hauptstadt liefert dem klaren Favoriten aus dem Rheinland einen großen Kampf, geht früh in Führung, gerät 1:2 in Rückstand und gleicht in der 87. Minute aus. Eigentlich sieht alles nach einem Remis aus, doch Karim Bellarabi hat etwas dagegen. Der wenige Minuten zuvor eingewechselte Flügelspieler erzielt in der vierten Minute der Nachspielzeit nach Vorlage von Charles Aránguiz das 3:2. Unmittelbar danach erfolgt der Schlusspfiff.

Das Spiel im Februar ist eines, in dem der 30-Jährige gezeigt hat, wie wertvoll er für die Werkself sein kann. Nun hat er seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2023 verlängert. „Wir sind froh, dass wir uns in sehr harmonischen Gesprächen auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit einigen konnten“, sagt Sportgeschäftsführer Rudi Völler. Er weiß Bellarabi nicht nur wegen seiner Loyalität zu schätzen. „Karim ist seit 2011 bei uns, er hat sich in Leverkusen zu einem herausragenden Bundesligaprofi auf seiner Position entwickelt. Wenn er seinen Highspeed-Fußball auf den Platz bringt, ist er ein Unterschiedsspieler.“ So wie bei dem Auswärtsspiel in Berlin.

Allerdings sind diese Momente seltener geworden. Bellarabi verfügt zweifellos immer noch über viel Dynamik, enormes Tempo, gute Technik und viel Zug zum Tor, aber dass er einem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann, ist inzwischen eher die Ausnahme. Dennoch ist die Vertragsverlängerung ein Signal. Der in Bremen aufgewachsene und in Berlin geborene Profi fühlt sich bei Bayer wohl und ist mit dem Kapitel Werkelf noch nicht fertig.

In seiner inzwischen rund neunjährigen Schaffenszeit unter dem Bayer-Kreuz – nach Kapitän Lars Bender ist er der dienstälteste Spieler im Kader – gab es immer wieder Wechselgerüchte und sicher auch das ein oder andere Angebot. Letztlich hielt es den Flügelspieler aber immer unter dem Bayer-Kreuz. Und dort weiß man die Qualitäten des ehemaligen Nationalspielers zu schätzen.

Sportdirektor Simon Rolfes, der als Profi selbst mit Bellarabi im Bayer-Trikot auflief, kennt die Stärken des Offensivspielers genau. „Er ist pfeilschnell, technisch versiert, mannschaftsdienlich und torgefährlich“, sagt der 36-Jährige. „Seit vielen Jahren gehört Karim zu den Top-Scorern unserer Mannschaft. Mit ihm zu verlängern, war für uns von großer Wichtigkeit.“ Auch Trainer Peter Bosz dürfte sich über die Verlängerung freuen. Bei verschiedenen Gelegenheiten lobte der Niederländer die Explosivität und Technik seines Angreifers.

Im Sommer 2011 wechselte er von Eintracht Braunschweig zur Werkself. In der Saison zuvor war er mit acht Toren und 16 Vorlagen am Aufstieg in die 2. Liga und der Meisterschaft in der dritten Liga mehr als nur beteiligt. Sein erstes Tor für Bayer erzielte er 2012 beim 2:0-Sieg gegen den FC Bayern, doch nachhaltig durchsetzen konnte er sich zunächst nicht. 2013 wurde Bellarabi an Bundesliga-Aufsteiger Braunschweig ausgeliehen, wo er Spielpraxis sammelte, ehe er 2014 nach Leverkusen zurückkehrte. Zum Ligastart in Dortmund schoss er dann nach neun Sekunden das bis dahin schnellste Bundesligator. Dieser Rekord wurde am 22. August 2015 durch den damaligen Hoffenheimer Kevin Volland gege München eingestellt. Im Februar 2017 erzielte Bellarabi gegen Augsburg das 50.000. Tor der Bundesligageschichte.