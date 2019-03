Bayer 04 empfängt Bremen: Karim Bellarabi ist bereit für die Startelf

Leverkusen Gegen seinen ehemaligen Klub aus Bremen könnte Karim Bellarabi wieder von Beginn an spielen. Im Hinspiel glänzte der Flügelangreifer mit einem Tor und zwei Vorlagen.

Ähnlich wie für seinen Teamkollegen Julian Brandt ist die Partie am Sonntag gegen Bremen (13.30 Uhr) auch für Karim Bellarabi eine besondere. In der Jugend trug der Flügelangreifer von Bayer 04 sechs Jahre das Werder-Trikot, ehe er über die Zwischenstationen FC Oberneuland und Eintracht Braunschweig unters Bayer-Kreuz wechselte. Viele Verwandte und Freunde von Bellarabi werden in der BayArena sein, um sich das Spiel der Werkself gegen die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Hansestädter anzuschauen.