Verletzung am Oberschenkel : Bayers Bellarabi droht das Saisonaus

Leverkusens Flügelstürmer Karim Bellarabi (l.) in Aktion gegen Saarbrückens Anthony Barylla. Foto: dpa/Ronald Wittek

Leverkusen Der Flügelstürmer der Werkself hat sich beim Halbfinalsieg in Völklingen am Oberschenkel verletzt. Die Partie am Sonntag beim FC Schalke 04 wird er definitiv verpassen – und womöglich auch den Rest der Spielzeit.

Für Karim Bellarabi wird es ein Wettlauf gegen die Zeit. Wie Bayer 04 am Freitag mitteilte, hat sich der Außenangreifer beim 3:0 Pokalhalbfinalsieg in Völklingen gegen Saarbrücken eine leichte Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen. „Ich kann aktuell nicht sagen, ob er in den kommenden drei Wochen noch zum Einsatz kommen kann“, erläuterte sein Trainer Peter Bosz. Beginnend mit der Partie am Sonntag (18 Uhr) beim FC Schalke 04 stehen für die Werkself in diesem Zeitraum noch Duelle mit Köln (17. Juni), Hertha BSC (20. Juni, in Berlin), Mainz (27. Juni) sowie das Endspiel gegen München (4. Juli, in Berlin) an. Sollte Bellarabi keine dieser Partien mehr bestreiten können, wäre das nicht nur für ihn selbst, sondern auch für die Ambitionen des Werksklubs ein schwerer Schlag.

Foto: Uwe Miserius 12 Bilder Das ist Karim Bellarabi

Dass der 30-Jährige weiterhin wertvoll für die Mannschaft ist, hat er in der Rückrunde nachhaltig bewiesen. Mit wettbewerbsübergreifend vier Toren und neun Vorlagen hat der gebürtige Berliner einen nicht unerheblichen Anteil am Leverkusener Erfolg in diesem Kalenderjahr. Die Schnelligkeit des in Bremen aufgewachsenen Profis ist eine Waffe, die Bosz nur allzu gerne in seinem Arsenal für den Schlussspurt wüsste. Bellarabi mag kein Spieler sein, der für Beständigkeit steht. Die Qualitäten des elffachen deutschen Nationalspielers sind jedoch unbestritten. Neben Kapitän Lars Bender ist er nun schon der zweite Leistungsträger, der im Endspurt um den ersten Titel seit 27 Jahren sowie der erneuten Qualifikation für die Champions League komplett auszufallen droht.

Beim Letzten der Rückrundentabelle, den seit einem 2:1 gegen Gladbach Mitte Januar in der Liga sieglosen Schalkern, müssen es also die übrigen Profis der Werkself richten. Mithelfen können wird wohl auch wieder Kai Havertz. Der Youngster ist zurück im Mannschaftstraining, nachdem er die Partien gegen München und Saarbrücken aufgrund von Problemen am Knie verpasst hatte. Ob Havertz bereits in Gelsenkirchen sicher spielen kann, ließ Bosz aber offen. „Wir müssen noch vorsichtig sein, ich kann bei Kai nichts Definitives sagen“, betonte der 56-Jährige.