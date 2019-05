Kampf um Europa : So klappt es für Leverkusen noch mit der Champions League

Düsseldorf/Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat zwei Spieltage vor Saisonende noch die Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren. In der eigenen Hand hat es die Werkself allerdings nicht.

Die Ausgangslage

Die schlechte Nachricht zuerst: Bayer hat es nicht in der eigenen Hand. Frankfurt und Leverkusen sind mit 54 Punkten in der Tabelle gleichauf, aber Frankfurt hat das bessere Torverhältnis (aktuell fünf Treffer Unterschied). Gewinnt Frankfurt beide Spiele, spielt Leverkusen wohl nur in der Europa League – außer Bayer gewinnt auch beide Spiele und erreicht dabei ein überragendes Torverhältnis.

Wer spielt noch um Rang vier mit?

Wann reicht es für Bayer für die Champions League?

Wie sieht das Restprogramm aus?

Frankfurt hat ein Spiel mehr als die anderen Vereine, denn die Eintracht muss in der Europa League noch zum Halbfinal-Rückspiel zum FC Chelsea. Das spielt den Leverkusenern in die Karten, denn für Frankfurt ist das eine extrem kräftezehrende Aufgabe. Am Sonntag schossen die Leverkusener die Eintracht mit 6:1 aus der BayArena. Frankfurt hatte noch das Hinspiel gegen den FC Chelsea am Donnerstag in den Beinen. Das Spiel gegen Chelsea findet am Donnerstagabend vor dem Derby gegen Mainz statt. Am letzten Spieltag muss Frankfurt dann zum FC Bayern.