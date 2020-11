Nach zuvor fünf Siegen : Bayer 04 kann mit 0:0 gut leben

Leverkusen Das torlose Remis zwischen Bayer 04 Leverkusen und Hertha BSC bietet kaum Höhepunkte. Die personell stark geschwächte Werkself verpasst es dadurch, Bayern-Jäger Nummer eins zu werden.

Die wiederum hatten die Gäste aus der Hauptstadt vor allem in der Defensive zu bieten. Herthas Viererkette stand exzellent, die beiden Innenverteidiger Dedryck Boyata und Fernandez Alderete räumten im Grunde alles ab, was sich Richtung Hertha-Tor bewegte. So verpasste Bayer die Gelegenheit, zum Bayern-Jäger Nummere eins zu avancieren, bleibt aber in der Liga ungeschlagen auf Platz drei.