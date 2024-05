Selbst Alonso ist sprachlos Bayer Leverkusen geht in Bochum auf die 50 zu

Braucht der Deutsche Meister das Drama? Zumindest wirkt es allmählich so. Entscheidende Tore in der Nachspielzeit sind inzwischen ein altbekanntes Muster. In dieser Saison steht die entsprechende Statistik bei 17 Treffern, zwölf davon haben den Ausgang der jeweiligen Partie zugunsten der Werkself verändert. Die erste Niederlage in dieser Spielzeit lässt weiter auf sich warten. Am Sonntag geht es in der Liga beim VfL Bochum weiter (19.30 Uhr/Dazn). Hält sich Bayer auch im Ruhrgebiet schadlos, wäre es das 50. Spiel in Serie. Das Szenario, ungeschlagen durch die Saison zu kommen und das Triple zu gewinnen, ist nicht mehr länger ein Traum, sondern das erklärte Ziel.