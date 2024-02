Nächster Sieg im Titelrennen Bayer Leverkusen kann auch Kampf

Bayer bleibt am Boden – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Aufgrund eines technischen Defekts konnte die Chartermaschine der Leverkusener nach der Auswärtspartie beim 1. FC Heidenheim nicht wie geplant starten. Von Stuttgart aus ging es für die Profis des Tabellenführers am Samstagabend also nicht mit dem Flugzeug, sondern weiter im Mannschaftsbus zurück ins Rheinland. Abgesehen davon lief es für den Werksklub wie schon so häufig in dieser Saison blendend.