Was machen eigentlich. . .Kai Havertz und Julian Brandt? Bayers ehemaliges Traum-Duo im Duell

Kai Havertz hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern des FC Chelsea indes bereits sicher. 2021 schoss er die „Blues“ durch sein Tor in der 42. Minute des Endspiels in Porto gegen Manchester City zum Champions-League-Sieger. Dabei verlief sein Start beim Klub aus dem Londoner Stadtteil Fulham zunächst holprig. Nachdem er im Sommer 2020 für die Rekordablöse von 80 Millionen Euro plus bis zu 20 Millionen Euro an Bonuszahlungen aus Leverkusen nach England gewechselt war, ging das freilich mit sehr hohen Erwartungen an den damals 21-Jährigen einher. Nach dem Trainerwechsel von Frank Lampard zu Thomas Tuchel war Havertz zwischenzeitlich nur noch Ergänzungsspieler – ein für ihn gewiss seltenes Gefühl. Seine Bilanz nach 45 Einsätzen in seiner ersten Saison an der Stamford Bridge: neun Tore, acht Vorlagen.