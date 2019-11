Nächste Absage für Löw : Havertz fällt für Länderspiele verletzt aus

Leverkusens Kai Havertz liegt beim Bundesligaspiel in Wolfsburg am Boden. Foto: dpa/Peter Steffen

Düsseldorf Nachdem sich Kai Havertz im Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat, muss der Nationalspieler Bundestrainer Joachim Löw für die anstehenden Länderspiele absagen.

Der Leverkusener fällt für die Heimspiele gegen Weißrussland am Samstag in Mönchengladbach und gegen Nordirland drei Tage später (20.45 Uhr/beide RTL) in Frankfurt/Main wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel aus. Das gab Bayer am Montag bekannt.