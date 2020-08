Viertelfinale in der Europa League : Bayer 04 kämpft gegen Inter und ums Image

Leverkusen An diesem Montag (21 Uhr) trifft Bayer Leverkusen im Europa-League-Viertelfinale in Düsseldorf auf Inter Mailand. Für die Mannschaft von Trainer Peter Bosz geht es im Blitzturnier auch darum, die Titeldürre zu beenden.

Als Bayer Leverkusen das letzte Mal auf ein italienisches Team traf, war die Werkself in zwei Spielen ohne Chance. Beim Serienmeister Juventus Turin unterlag der Werksklub in der Champions-League-Gruppenphase mit 0:3 und 0:2. Jetzt versucht es Leverkusen eine Etage tiefer: in der Europa League, gegen Vizemeister Inter Mailand. Vor dem Viertelfinal-K.o.-Spiel am Montag (21 Uhr) in Düsseldorf zeigte sich Bosz zuversichtlich, diese Hürde zu nehmen. „Inter hat eine gute Mannschaft, das haben sie in der Serie A und in der Europa League gezeigt“, sagte der Niederländer. „Aber auch diese Mannschaft können wir brechen.“ Den Grund für seinen Optimismus schob der 56-Jährige gleich hinterher. „Wir haben eine Mannschaft, die immer Tore schießt – in jedem Spiel und gegen jeden Gegner.“

Für Bosz und Bayer ist das in Nordrhein-Westfalen ausgetragene Blitzturnier um den zweitwichtigsten europäischen Vereinspokal zugleich die dritte Gelegenheit, in dieser so ungewöhnlichen Spielzeit, zu beweisen, dass „Vizekusen“ auch „Siegerkusen“ sein kann. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung hat Leverkusen trotz einiger starker Phasen auch in dieser Saison in den entscheidenden Momenten abermals anderen den Vortritt lassen müssen. In der Bundesliga verspielte Bayer durch ein 0:2 bei Hertha BSC am vorletzten Spieltag die erhoffte, direkte Qualifikation für die Königsklasse. Und auch nach dem Pokalfinale gegen Bayern München (2:4) jubelte am Ende wieder eine andere Mannschaft.