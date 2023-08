Leih-Deal mit München Bayers Kader-Puzzle ist fast komplett

Das Tempo in Sachen Transfers ist beim Werksklub in diesem Sommer erstaunlich hoch. Denn wenn sich die Profis von Bayer 04 ab diesem Dienstag gemeinsam auf die Partie am Samstag (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach vorbereiten, wird mal wieder ein neuer Spieler mitmischen. Noch am Sonntagabend machte der Werksklub die einjährige Leihe ohne Kaufoption von Josip Stanisic offiziell. Mit der Verpflichtung des Abwehr-Allrounders vom FC Bayern München ist Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes seinem Ziel, den Kader in puncto Qualität und Breite für drei Wettbewerbe zu rüsten, wieder einen Schritt näher gekommen.