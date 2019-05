Vorteil durch Ballbesitz : Brandt und Co. wollen Frankfurt laufen lassen

Julian Brandt (r.) trägt Kai Havertz nach dem 4:1-Erfolg in Augsburg über den Rasen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Leverkusen Gegen die Eintracht können die Profis von Bayer 04 am Sonntag (18 Uhr) den vierten Sieg in Folge landen. Mit Ballbesitzfußball wollen sie die Hessen müde machen – und dann zuschlagen.

Die Werkself hat einen Lauf – und das gerade rechtzeitig. Nach dem dritten Sieg in Serie befinden sich Coach Peter Bosz und seine Profis wieder auf Kurs in Richtung internationaler Wettbewerb. In der gesamten Liga hat derzeit nur RB Leipzig, das sechs Mal in Folge gewann, eine bessere Serie als Bayer 04 vorzuweisen. Sich auf den jüngsten Erfolgen in Stuttgart, gegen Nürnberg und in Augsburg auszuruhen, wäre jedoch fatal für die Ansprüche des Werksklubs. Denn am Sonntag (18 Uhr) emfpfängt Leverkusen Eintracht Frankfurt zum vor wenigen Wochen nicht mehr für möglich gehaltenen und von Kevin Volland als „brutales Endspiel“ bezeichneten Duells in der BayArena. Ein Sieg ist dabei wohl Pflicht, will die Werkself ihre Chance auf die Champions League wahren.

Info Kießling feiert Debüt in der Traditionself Foto: Miserius, Uwe (umi) Doppelspieltag Die Traditionsmannschaft von Bayer 04 bestreitet am Samstag gleich zwei Partien auf dem neuen Kunstrasenplatz in Schlebuschrath. Ab 15 Uhr treffen sie dort auf die Alten Herren des SSV Alkenrath, im Anschluss wird das Ü40-Pokalspiel gegen den Halleschen FC (16.30 Uhr) ausgetragen. Premiere Der ehemalige Publikumsliebling Stefan Kießling wird im ersten Spiel gegen den SSV sein Debüt für die Traditionsmannschaft von Bayer 04 geben.

Lediglich drei Punkte trennen die Werkself noch von den Hessen, die derzeit auf dem vierten und letzten Platz stehen, der zur Königsklasse berechtigt. „Der vergangene Spieltag lief sehr gut für uns“, sagt Julian Brandt. Anstatt jedoch von der Rückkehr in die Beletage des europäischen Vereinsfußballs zu sprechen, mahnt der Mittelfeldspieler, zunächst das Minimalziel zu sichern. „Wir sind noch nicht fest unter den ersten Sieben und haben Wolfsburg noch im Nacken. Es ist alles möglich“, sagt der gebürtige Bremer, der am Donnerstag seinen 23. Geburtstag feierte. Die Tabellenkonstellation, die drei Spieltage vor dem Saisonende einen spannenden Kampf um das europäische Geschäft verspricht, sei daher „auch gefährlich“.

Ziel der Werkself sei, wie zuletzt in Augsburg, den Gegner durch lange Ballbesitzphasen müde zu machen – und dann zuzuschlagen. „Wir hatten mehrere Spiele in der Rückrunde, in der wir es konstant gut gemacht haben“, sagt Brandt. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Werkself ihre Begegnungen auf spektakuläre Weise, wie in Augsburg und Mainz, oder sachlich und ohne zu glänzen gewinne, wie gegen Freiburg und Düsseldorf. „Auch gegen Nürnberg und in Stuttgart waren es keine besonders schönen Spiele, aber wir haben sie gewonnen. Das ist, was zählt.“