Bayer 04 Leverkusen: Julian Baumgartlinger fällt mit Innenbandriss im Knie rund zwei Monate aus

Julian Baumgartlinger hat sich bei der Pokalpartie von Bayer 04 in Pforzheim verletzt. Foto: dpa/Uli Deck

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen muss voraussichtlich etwa zwei Monate ohne Julian Baumgartlinger (30) auskommen. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, erlitt der Mittelfeldspieler wie befürchtet einen Innenbandriss im linken Knie.

Das ergab eine MRT-Untersuchung am Abend nach dem 1:0 (1:0)-Zittersieg in der Erstrundenpartie des DFB-Pokals beim 1. CfR Pforzheim am Samstag.