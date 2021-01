Rückkehr im Mai möglich : Bayers Baumgartlinger erfolgreich am Kreuzband operiert

Leverkusen Bayer Leverkusens Julian Baumgartlinger ist erfolgreich am Kreuzband am linken Knie operiert worden, nachdem er sich bei der 0:1-Niederlage gegen Wolfsburg verletzt hatte. Der Bundesligist hält eine Rückkehr im Mai für möglich.

Am Montag ist Baumgartlinger nun erfolgreich am Kreuzband des linken Knies operiert worden. „Bei dem Eingriff des Münchner Knie-Spezialisten Prof. Stefan Hinterwimmer wurde beim Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft das betroffene Band mittels eines 'Fibertape' verstärkt“, teilte die Werkself am Dienstag mit. Wann der 33-Jährige wieder auf den Platz zurückkehren kann, ist derzeit noch offen. Der Bundesligist rechnet bei entsprechendem Heilungsverlauf frühestens im Mai mit einer Rückkehr des Mittelfeldspielers, der am Mittwoch nach Leverkusen zurückkehrt und dort seine Reha absolviert. So könnte Baumgartliner, dessen Vertrag bei Bayer am Ende der Saison ausläuft, in der Endphase der Spielzeit nochmal für die Werkself auflaufen.