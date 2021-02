Vertrag bis 2022 : Baumgartlinger bleibt Bayer erhalten

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger um ein Jahr bis 2022 verlängert. Derzeit fällt der Österreicher aufgrund eines Kreuzbandririsses aus.

Wie Bayer 04 am Mittwochmittag mitteilte, haben sich der Werksklub und Julian Baumgartlinger auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2022 geeinigt. Der aktuelle Kontrakt des Kapitäns der österreichischen Nationalmannschaft hatte Gültigkeit bis Ende dieser Spielzeit.

„Julian hat seinen Wert und seine Bedeutung für unseren Kader auch in dieser Saison wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, betont Sportdirektor Simon Rolfes . „Er hat Verantwortung übernommen und ist vorangegangen, als es besonders gefragt war – in einer von vielen verletzungsbedingten Ausfällen geprägten Phase.“

In Vertretung des mehrere Monate ausgefallenen Bayer-Kapitäns Charles Aránguiz bestach Baumgartlinger in der bislang besten Phase der Werkself von Oktober bis Dezember als Sechser. Im Januar riss sich Baumgartlinger dann im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg das Kreuzband und fällt voraussichtlich bis Mai aus. Rolfes: „Wir freuen uns sehr, ihn nach seiner Genesung als ausgewiesenen Führungsspieler für ein weiteres Jahr in unseren Reihen zu wissen.“ Für Leverkusens Sportgeschäftsführer Rudi Völler ist Baumgartlinger derweil „ein Anker und Stabilisator besonders für unsere jungen Spieler. Julians Erfahrung auf und neben dem Platz ist Gold wert.“