Topleistung gegen die Bayern Josip Stanisic zeigt es seinen Kritikern

Nachdem er den Ball zum 1:0 gegen den FC Bayern über die Linie gedrückt hatte, verzichtete Josip Stanisic auf große Gesten der Freude. Stattdessen hob er fast schon entschuldigend die Hände. Seine Teamkollegen waren in dem Moment deutlich weniger zurückhaltend und ließen den Torschützen kurz in einer Jubeltraube verschwinden. Ihnen war klar: Das war ein extrem wichtiger Treffer für die Werkself, aber vor allem für Stanisic persönlich. Im vergangenen Sommer kam der gebürtige Münchner als Leihgabe des FC Bayern nach Leverkusen. Es ist eine Entscheidung, mit der bis heute einige an der Säbener Straße hadern – und die Thomas Tuchel bereits im September als „unglücklich“ bezeichnete.