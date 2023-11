Bayer-Profis auf Länderspielreisen Stanisic jubelt, Andrich debütiert

Südamerika Bei Argentiniens historischem und von Krawallen überschatteten 1:0-Sieg in der WM-Qualifikation in Brasilien kam Leverkusens Stammkraft Exequiel Palacios nicht zum Einsatz. Gleiches galt für Vereinskollege Piero Hincapie, der beim 1:0-Erfolg Ecuadors gegen Chile aufgrund einer Gelbsperre fehlte. Weltmeister Argentinien führt die südamerikanische Qualifikatikionsgruppe derzeit an, auch Ecuador auf Platz fünf liegend wäre Stand jetzt bei der WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA dabei.