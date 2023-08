„Ein bisschen verwundert war ich schon“ Stanisic erklärt seinen Wechsel zu Bayer

. . .die Situation in München: „Ich wusste um meine Position in München und dass es immer schwer ist, dort zu spielen. So war es auch jetzt in der Vorbereitung. Ich habe mein Bestes gegeben und auf meine Chance gehofft. Irgendwann hat sich abgezeichnet, dass Noussair Mazraoui sich durchgesetzt hat. Da war mir klar, dass wenn Benjamin Pavard bleibt, es sehr schwer für mich würde, Einsatzzeit zu bekommen. Die Gespräche mit Leverkusen waren von Beginn an sehr positiv und ich habe dann auch richtig Bock bekommen. So hat sich dann alles entwickelt.“