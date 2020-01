„Ich erwarte mehr von mir“ : Jonathan Tahs kritischer Blick in den Spiegel

Jonathan Tahs kritischer Blick in den Spiegel

Leverkusen/La Manga Bayers Verteidiger hadert nach einer durchwachsenen Hinrunde mit seinen Leistungen und betont: „Ich erwarte mehr von mir.“ In der zweiten Saison-Hälfte will er mehr geben.

Jonathan Tah hat kein einfaches Halbjahr hinter sich. Ähnlich wie die Werkself insgesamt, hat der 23-Jährige nicht konstant zu seiner Bestform gefunden. Ordentliche und schwache Leistungen wechselten sich in unschöner Regelmäßigkeit ab, zwischendurch setzte Trainer Peter Bosz den bei Bayer eigentlich gesetzten Nationalspieler auf die Ersatzbank. „Das hat mich natürlich brutal genervt“, sagt Tah. „Aber ich bin nicht der Typ dafür, mit solchen Situationen zickig umzugehen.“

Stattdessen reflektierte der Innenverteidiger seine Leistungen offen und ehrlich. „Ich habe mich gefragt, ob ich in den Spiegel schauen und dann sagen kann, dass ich immer alles gegeben habe. Das habe ich gemacht – und die Antwort war: Nein, das habe ich nicht.“ Zudem habe er von Bosz nach einigen Spielen den deutlichen Hinweis erhalten, dass Tah giftiger und aggressiver in seine Zweikämpfe gehen müsse. „Abgesehen davon hat er von mir gefordert, dass ich als Nationalspieler mehr Verantwortung übernehmen muss.“ Das sei auch richtig so: „Ich erwarte mehr von mir.“