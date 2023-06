Rückrunden-Zeugnis der Werkself Teil 1: Torwart und Verteidiger Tah zeigt sich wieder als Abwehrchef

Was bleibt von Bayers Saison 2022/23 in Erinnerung? Die geglückte Aufholjagd in der Liga inklusive der zwischenzeitlich nicht mehr für möglich gehaltenen Qualifikation für das internationale Geschäft, die 14 ungeschlagenen Spiele in Serie sowie der Halbfinaleinzug in der Europa League? Oder vielleicht doch eher der desaströse Saisonstart, der letztlich zum Trainerwechsel führte sowie der enttäuschende Schlussspurt, bei dem die Leverkusener keines ihrer letzten sieben Pflichtspiele gewinnen konnten? Fakt ist: Wirklich zufrieden sind sie in Leverkusen mit der Saison nicht – trotz einer kollektiven Leistungssteigerung nach dem Jahreswechsel.