Bayers Abwehrchef Abschied von Jonathan Tah rückt näher

Anfang Mai hatte sich Sportgeschäftsführer Simon Rolfes noch optimistisch gezeigt, den dienstältesten Profi unterm Bayer-Kreuz über den Sommer hinaus im Rheinland zu halten. „Ich habe ein gutes Gefühl, dass er bleibt, weil er spürt, dass hier in den letzten Jahren etwas entstanden ist“, sagte der 42-Jährige. Das gute Gefühl dürfte sich inzwischen verflüchtigt haben. Schon vor wenigen Tagen hatte Tah bei einer Medienrunde des Deutschen Fußball-Bundes in Herzogenaurach angekündigt, seine Zukunft betreffend zeitnah eine Entscheidung zu fällen – auch auf Druck von Bayer. Denn klar war immer: Verlängert Tah nicht in Leverkusen, wird er in diesem Sommer verkauft. Einen ablösefreien Abgang hatte Klubchef Fernando Carro stets ausgeschlossen.