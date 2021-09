Bis 2025 : Jonathan Tah verlängert seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen

Leverkusen Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes bezeichnet die Vertragsverlängerung mit Jonathan Tah als „eine wichtige Weichenstellung für eine erfolgreiche Zukunft.“ Längst ist der Innenverteidiger zu einem der Führungsspieler der Werkself avanciert.

Er hat sein Debüt in der Champions League bei Bayer 04 gefeiert, wurde in Leverkusen Nationalspieler, nahm an einer EM und einer WM teil und hat mittlerweile 223 Pflichtspiele mit dem Kreuz auf der Brust absolviert: Jonathan Tah ist einer der Stellvertreter von Kapitän Lukas Hradecky und hat nun seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Bayer 04 und der Innenverteidiger einigten sich auf eine Ausdehnung des laufenden Kontraktes von 2023 auf 2025.

„Ich fühle mich in diesem Klub unheimlich wohl. Als ich 2015 als sehr junger Spieler nach Leverkusen gekommen bin, hatte ich die besten Voraussetzungen, mich zu entwickeln und zu dem Profi zu werden, der ich heute bin. Schon früh in meiner Karriere konnte ich mit Bayer 04 international spielen und habe dadurch auch den Weg in die Nationalmannschaft gefunden“, sagt Tah. „Wir hatten immer gute Spieler. Aber gerade jetzt habe ich das Gefühl, dass in Leverkusen etwas Besonderes entsteht. Ich glaube an dieses Team, an diesen Klub und sehe für uns die Chance, etwas Außergewöhnliches zu erreichen.“