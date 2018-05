Bayer 04 Leverkusen: Jonathan Tah und Julian Brandt im WM-Kader 2018

Leverkusen Mit der Nominierung von Bernd Leno und Julian Brandt hat Joachim Löw zwei erwartbare für seinen vorläufigen WM-Kader getroffen. Jonathan Tahs Berufung überrascht schon eher - allerdings nur auf den ersten Blick.

Bundestrainer Joachim Löw ist dem Ratschlag von Heiko Herrlich gefolgt und hat Bayer-Profi Jonathan Tah für den vorläufigen Kader des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nominiert. Neben dem Innenverteidiger der Werkself wurden auch Leverkusens Nummer eins Bernd Leno und Flügelstürmer Julian Brandt berufen. Die endgültige Entscheidung, wer mit zum Turnier fahren darf, fällt am 4. Juni. Dann muss Löw den Kader von 27 Spielern auf 23 verkleinern. Definitiv gestrichen werden muss dann auch einer von vier nominierten Torhütern.

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, wo der DFB den vorläufigen Kader bekanntgab, schwärmte Löw regelrecht von Tah. „Er hat sich in diesem Jahr stark verbessert“, sagte der Weltmeister-Coach. Löw habe sich viele Spiele des 22-Jährigen angesehen und sei überaus angetan von dessen Leistung. „Auch in seiner Spielauslösung hat er sehr große Fortschritte gemacht“, lobte Löw. Tah hat bislang drei Länderspiele für Deutschland absolviert und gehörte bereits dem DFB-Kader bei der EM 2016 in Frankreich an. Damals wurde Tah nach der Verletzung von Antonio Rüdiger nachnominiert.