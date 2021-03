„Ist auch mal ganz schön“ : Tah glänzt in Gladbach als Spielmacher

Leverkusen Der Nationalspieler zeigt beim 1:0 in Mönchengladbach seine beste Saisonleistung – nicht nur, weil er das entscheidende Tor einleitet.

Dass hinten die Null steht, ist in Leverkusen zu einer Rarität geworden. Insgesamt 15 Spiele in Folge fing sich die Werkself mindestens einen Gegentreffer ein. Diese Serie ist in Gladbach gerissen – auch zur Freude von Lennart Grill, der in seinem zweiten Bundesligaspiel für Bayer eine weiße Weste behielt. „Wir haben uns diesen Sieg erkämpft“; sagte der Schlussmann. „Für mich ist es um so schöner, dass es zu null war.“ Auch Tah wird das freilich gut getan haben. Der Nationalspieler strahlte in den vergangenen Wochen nicht die Souveränität und Sicherheit aus, die er nun in Gladbach bewiesen hat.