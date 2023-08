Erste Nominierung 2023 Bayer-Verteidiger Tah ist zurück im DFB-Team

Für Jonathan Tah ist in diesem Sommer zumindest ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Nach starken Leistungen seit dem Jahreswechsel beim Werksklub und dem erfolgreichen Start in die neue Bundesliga-Saison mit zwei Toren in zwei Spielen ist Bayers Innenverteidiger zum ersten Mal seit Juni 2022 wieder von Bundestrainer Hansi Flick für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. Der hatte ihn unter anderem beim 3:2 zum Start gegen Leipzig in der BayArena beobachtet. Mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft Tah nun auf Japan (9. September) und Frankreich (12. September). Nicht realisiert hat sich indes sein Traum von einem Wechsel in die Premier League – vorerst.