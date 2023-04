Verteidiger in Topform Jonathan Tah ist Bayers Fels in der Brandung

In den ersten Wochen der Saison war Jonathan Tah ein Unsicherheitsfaktor. Zu oft ließ sich der Innenverteidiger überrumpeln, in den direkten Duellen wirkte er behäbig, nicht griffig und fahrig. Der 27-Jährige ließ sich vom Abwärtssog, den die gesamte Mannschaft ergriffen hatte, in ein Formtief ziehen. Es folgte im Oktober der Trainerwechsel – und mit Xabi Alonso der langsame, teils holprige, aber doch stetige Aufstieg des 1,95 Meter großen Abwehrhünen. Aktuell ist er in einer Form, die ihn Spiel für Spiel zu Topleistungen trägt. Fast immer hat er noch einen Fuß dazwischen, fast nie verliert er ein Kopfballduell. Tah verteidigt aktiv, konzentriert, motiviert, die Zweikämpfe sitzen, der Einsatz stimmt bis zum Schlusspfiff. Angriffswellen der Gegner branden an ihm wie an einem Felsen.