23-facher Nationalspieler Bayer-Profi Jonas Hofmann hat die EM fest im Blick

Partien, in denen die Profis aus Leverkusen glänzten, gab es in dieser Saison schon zuhauf. Auch Hofmann startete furios in seine Premierensaison bei Bayer. Nach zwölf Bundesligaspielen für Leverkusen stand er bei fünf Toren und sieben Vorlagen. Eine beachtliche Bilanz. Seither kam jedoch nur noch eine weitere Vorlage in der Liga hinzu. Seinen Stammplatz aus der Hinrunde hat Hofmann mit dem Jahreswechsel verloren. „Manchmal ist es nun mal so, dass man ein paar Wochen am Stück nicht trifft oder auch an weniger Toren beteiligt ist. Das schmälert nicht immer die Leistung“, sagte Hofmann.