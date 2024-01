Bayer-Profi spricht über Titelkampf Hofmann fordert Fokus bis zum Schluss

Was echte Kampfansagen betrifft, halten sich Spieler, Trainer und Verantwortliche der Leverkusener bislang zurück. Sie lassen die Arbeit für sich sprechen – und das mit großem Erfolg. „Alle sind sehr demütig und wissen, worauf es ankommt“, sagt Hofmann. Entscheidend sei nicht, jetzt darüber zu sprechen, was sein könnte, sondern das „gute Gefühl“ aus der ersten Saisonhälfte in die zweite zu transportieren. Hofmann betont: „Wenn wir in ein paar Wochen und Monaten den Platz noch immer verteidigt haben, ist klar, dass der Zeitpunkt gekommen, sich mehr zu bekennen.“