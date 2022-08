Abschied von Bayer : Joel Pohjanpalo wechselt zum FC Venedig

Der finnische Nationalspieler Joel Pohjanpalo geht jetzt in Venedig auf Torejagd. Foto: AP/Friedemann Vogel

Leverkusen Der 27-Jährige Stürmer wechselt zum italienischen Zweitligisten FC Venedig. Seine rund sechs Jahre bei Bayer Leverkusen waren vor allem durch Verletzungen und Leihen geprägt.

Joel Pohjanpalo verlässt Bayer 04 Leverkusen und stürmt ab sofort für den italienischen Fußball-Zweitligisten FC Venedig . Der 27-Jährige absolvierte 2016 seine erste Bundesligapartie für Bayer 04, seitdem wurde der finnische Mittelstürmer auf Leihbasis mehrfach an andere Klubs transferiert.

Pohjanpalo, der von Fortuna Düsseldorf unters Bayer-Kreuz gewechselt war, spielte zwischenzeitlich für den Hamburger SV, den 1. FC Union Berlin und zuletzt für Caykur Rizespor. Den Abstieg des türkischen Erstligisten konnte Pohjanpalo nicht verhindern, obgleich er mit 16 Treffern in der vergangenen Saison viertbester Torschütze der Süper Lig wurde. Für die Werkself traf der Nationalspieler in insgesamt 28 Pflichtspielen achtmal. In Leverkusen war seine Zeit allerdings vor allem von Verletzungspech geprägt. Über den Status des Ergänzungsspielers kam der 27-Jährige nicht hinaus.