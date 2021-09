Fünfte Leihe für Bayer-Stürmer : Joel Pohjanpalo wechselt zu Caykur Rizespor

Leverkusen Bayer Leverkusens Angreifer Joel Pohjanpalo hat seinen Vertrag beim Werksklub verlängert – und wechselt für ein Jahr auf Leihbasis in die Türkei. Das teilten die Rheinländer am Sonntagabend mit.

Der finnische Nationalspieler Joel Pohjanpalo hat seinen nur noch bis Saisonende gültigen Vertrag bei Bayer Leverkusen vorzeitig um ein Jahr bis 2023 verlängert. In der Saison 2021/22 läuft der EM-Teilnehmer allerdings ab sofort für den türkischen Erstligisten Caykur Rizespor auf. Der Schwarzmeer-Klub rangiert nach drei Spieltagen, einem Remis und zwei Niederlagen derzeit auf dem drittletzten Platz der Süper Lig.

Für Pohjanpalo ist es bereits die fünfte Leihe als Spieler von Bayer 04. Er lief bereits für den VfR Aalen, Fortuna Düsseldorf, den Hamburger SV und in der abgelaufenen Saison für Union Berlin auf. Bei den Köpenickern gelangen dem Angreifer in 20 Bundesligaspielen sechs Tore. Seine Bilanz in Leverkusen lautet: 26 Einsätze, acht Treffer.