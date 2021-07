Infektion mit Covid-19 : Joel Pohjanpalo muss in Quarantäne

Leverkusen EM-Teilnehmer Joel Pohjanpalo von Bayer 04 Leverkusen hat sich im Urlaub mit Covid-19 infiziert. Der finnische Stürmer verpasst durch die Quarantäne das Trainingslager der Werkself in Österreich.

Der 26-jährige Stürmer befindet sich in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Quarantäne und wird somit das am Freitag beginnende Trainingslager der Werkself im österreichischen Zell am See/Kaprun verpassen.