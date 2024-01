Ex-Bayer-Profi Joel Pohjanpalo kehrt als Kapitän zurück

An diesem Sonntag (15 Uhr) kehrt der 59-fache finnische Nationalstürmer als Kapitän des FC Venedig für das Testspiel in der BayArena zurück nach Leverkusen. Das Spielführeramt hatte er bereits in seiner ersten Saison beim italienischen Zweitligisten zeitweise übernommen, im Sommer wurde es ihm schließlich komplett übertragen. Zusätzlich verlängerte der Klub aus der malerischen Lagunenstadt den Vertrag mit ihm vorzeitig um zwei Jahre bis 2027.