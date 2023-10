Erfolgsgarant in Wolfsburg Frimpongs rapider Reifeprozess

Gleichwohl er im Sommer mit einem Wechsel in die Premier League geliebäugelt haben soll, blieb er in Leverkusen, hängt sich wie gewohnt voll rein und ist auch in dieser Saison entscheidend am Erfolg beteiligt. Sollte Frimpong so weitermachen, dürften die nächsten Anfragen namhafter Klubs aus England nicht lange auf sich warten lassen. In der Bundesliga gehört er schon jetzt zu den besten seiner Zunft. Die richtige Einstellung, um in seiner Karriere viel zu erreichen, hat er offensichtlich auch: „Ich darf jetzt nicht selbstgefällig werden. Denn im Fußball kann sich alles schnell ändern.“