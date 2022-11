Bayers WM-Fahrer : Frimpong startet jetzt für Holland durch

Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong treibt den Ball vor sich her. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Konstant gute Leistungen führen Bayer Leverkusens Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong zur WM nach Katar. Der Niederländer freut sich auf das Turnier – und spricht über das schwierige Halbjahr mit der Werkself.

Die Werkself ist kommende Woche in den USA unterwegs, wo sie ein Testspiel bestreitet, um das neue Stadion des St. Louis City SC einzuweihen. Jeremie Frimpong allerdings fliegt am Montag in die entgegengesetzte Richtung. Für den Niederländer geht es nach Katar, um sich mit der Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Frimpong ist Teil der Auswahl von Bondscoach Louis van Gaal – und das, obwohl der 21-Jährige bislang noch kein A-Länderspiel für die „Elftal“ bestritten hat. Doch er hat mit seinen guten Leistungen in einem für Bayer schwierigen Halbjahr auf sich aufmerksam gemacht.

„Teil des Nationalteams zu sein, ist großartig“, sagte Frimpong nach dem 2:0-Heimsieg gegen Stuttgart. „Es ist ein fantastisches Land und das beste Gefühl, es zu repräsentieren. Als Kind wollte ich immer bei einer WM spielen. Ich bin sehr dankbar, diese Chance zu bekommen.“ Gegen den VfB spielte der Rechtsverteidiger erneut auffällig und vergab in der zweiten Halbzeit eine Großchance, weil er nur den Querbalken traf. Ohnehin zählt der gebürtige Amsterdamer längst zu den Leistungsträgern der Werkself. Er harmoniert nicht nur sehr gut mit Moussa Diaby, sondern ist auch einer, der in engen Spielen den Unterschied ausmachen kann.

INFO Seine Zeit bei Bayer Leverkusen in Zahlen Im Verein seit 27. Januar 2021



Vertrag bis 30. Juli 2025



Einsätze 68



Spielminuten 5027



Tore 7



Vorlagen 13 Vorige Vereine Manchester City (bis U23), Celtic Glasgow



Unabhängig von Bayers Talfahrt war auf Frimpong Verlass. Die schwierigen Zeiten sind aber nicht spurlos an dem mit reichlich Offensivdrang ausgestatteten Außenspieler vorbeigegangen. „Man hat irgendwann genug davon, zu verlieren oder unentschieden zu spielen. Das hat uns nicht gefallen“, gab er Einblicke in die Stimmungslage des Teams. „Man will immer gewinnen – und deswegen mussten wir gegen die Situation etwas tun. In den letzten drei Spielen hat sich etwas geändert. Wir spielen besser, haben mehr Chancen und es läuft wieder.“

In der Tat ist Bayers Mini-Serie mit nun drei Siegen in Folge ein Indiz dafür, dass es aufwärts geht. Allmählich greifen die taktischen Veränderungen unter Trainer Xabi Alonso, der Anfang Oktober Nachfolger von Gerardo Seoane wurde. Zwar ist die Werkself noch nicht in ihrer besten Verfassung, aber offenbar auf dem Weg dahin. „Man geht als Profi auch durch schlechte Zeiten, hat seine Auf und Abs, aber wir haben zusammengehalten und wurden von den Fans großartig unterstützt“, sagte Frimpong. „Dafür bin ich sehr dankbar.“

