Niederländischer Profi Bayers Frimpong muss weiter auf sein A-Länderspieldebüt warten

Ex-Bondscoach Louis van Gaal hatte Frimpong mit in den Kader zur WM 2022 nach Katar genommen. Auf sein Debüt wartete der in Amsterdam geborene und in England aufgewachsene Profi allerdings vergeblich. Der neue Trainer der Elftal, Ronald Koeman, verzichtet seither auf eine Nominierung des Leverkuseners. Im März begründete der Coach Frimpongs Abwesenheit mit dessen mangelnden Qualitäten als Verteidiger. Nun ist klar, dass auch die Mitte Juni ausgetragenen Finalpartien in der Nations League ohne Beteiligung des Leverkusener stattfinden.