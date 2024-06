Bayer-Profi bei der EM Frimpong kämpft um seinen Platz in der „Elftal“

Seine Teenagerzeit hat der Double-Sieger von Bayer 04 in Großbritannien verbracht, weshalb der heute 23-Jährige inzwischen deutlich besser englisch als niederländisch spricht. Der in Amsterdam als Sohn ghanaischer Eltern geborene Fußballer wechselte bereits im Alter von zehn Jahren in den Nachwuchsbereich von Manchester City. Nach einigen Partien in der U23 des englischen Serienmeisters schloss er sich 2019 Celtic Glasgow an und gewann im Jahr darauf das schottische Triple aus Meisterschaft, Pokal und Ligapokal.