Bayer holt Jeanuel Belocian Erster Sommertransfer der Werkself ist fix

Was sich am Freitag angedeutet hatte, wurde noch am selben Abend offiziell: Der französische U21-Nationalspieler Jeanuel Belocian wechselt zur kommenden Saison vom Erstligisten FC Stade Rennes zum Deutschen Meister und Pokalsieger Bayer 04. Der 19 Jahre alte Außenverteidiger, der auch in der zentralen Defensive eingesetzt werden kann, erhält in Leverkusen einen Vertrag bis 2029. Für das Talent greift der Werksklub durchaus Tief in die Tasche: Dem Vernehmen nach soll Bayer 15 Millionen Euro Ablöse für den Abwehrspieler zahlen.