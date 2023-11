Acht Spiele in 25 Tagen Bayers Jahresendspurt beginnt jetzt

Ende des Monats (30. November) wollen Florian Wirtz und Co. dann in Göteborg gegen BK Häcken den Gruppensieg in der Europa League endgültig besiegeln. In der Theorie könnte Molde FK den Leverkusenern den ersten Platz noch streitig machen, benötigt dafür aber, abgesehen von einer Niederlage der Werkself in Schweden, sowohl einen eigenen Erfolg gegen Qarabag Agdam als auch einen Triumph mit zwei oder mehr Toren zum Abschluss in der BayArena. Da dieses Szenario nicht gerade wahrscheinlich ist, ist davon auszugehen, dass Coach Alonso in beiden Gruppenspielen viel rotieren wird, womöglich sogar noch ein bisschen mehr als bisher auf internationaler Bühne.