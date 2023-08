Starker Start Bayer ist Leipzig einen Schritt voraus

Leverkusen · Bayer 04 Leverkusen feiert zum Start in die Bundesliga ein 3:2 gegen RB Leipzig. Granit Xhaka sieht in dem Sieg eine Warnung an alle Mannschaften, die nach Leverkusen kommen. Trainer Xabi Alonso lobt die Mentalität der Werkself.

20.08.2023, 19:04 Uhr

Bayer Leverkusens neuer Stürmer Victor Boniface (r.) überzeugte mit einer Vorlage gegen Leipzig. Foto: Bayer 04